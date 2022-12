Dupla é presa na Ancheita por receptação e porte ilegal de arma

Em São Bernardo



25/12/2022 | 08:58



Dois homens responderão por receptação e porte ilegal de arma de fogo depois de serem presos em flagrante por integrantes da Polícia Militar, na Rodovia Anchieta, no trecho de São Bernardo.

De acordo com informações da PM, os dois criminosos estavam e uma moto verde quando viram a viatura da PM. Eles, então, tentaram fugir pela alça de acesso do quilômetro 18.

Pouco depois, a moto foi abandonada nas proximidades do bairro Silvina e a dupla fugiu a pé para um bairro próximo. Com apoio de integrantes do BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), os policiais da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) prenderam os indivíduos.

Durante revista, uma arma calibre 38 foi encontrada. De acordo com informações policiais, a numeração estava raspada e com duas munições. Após pesquisa pelo chassis e motor, os PMs verificaram que a moto era roubada. A ocorrência foi apresentada no 6º DP (Distrito Policial)de São Bernardo. As penas, caso sejam condenados, podem chegar a quatro anos de prisão.