Joss Stone vive um ano de Natal com ?Merry Christmas, love?

25/12/2022 | 08:00



Joss Stone viveu um ano inteiro de Natal para fazer o álbum Merry Christmas, Love, lançado em 30 de setembro. Agora, ela está grata que as festas de fim de ano finalmente chegaram. Em entrevista ao Estadão, a cantora britânica de 35 anos explica que o disco natalino começou a ser planejado em fevereiro. "Em abril, as canções estavam sendo finalizadas e, em julho, nós estávamos de fato produzindo-o", lembra.

Poucos meses depois, com o álbum já pronto, ela se surpreendeu com a decisão da gravadora de lançá-lo fora de época: "Eu fiquei tipo o quê, em setembro? Bom, isso é constrangedor, agora eu tenho que postar sobre o Natal nas minhas redes sociais no meio de setembro".

Apesar da intensidade com a qual Joss precisou viver as festividades, a produção de um álbum natalino é uma conquista que ela sempre almejou. Algo que, segundo ela, veio com a liberdade que conquistou como artista.

A cantora atribui essa liberdade à sua saída da gravadora britânica EMI em 2009, quando tinha 21 anos. Três anos depois, em 2012, a empresa encerrou suas atividades. Atualmente, ela faz parte do grupo Universal Music.

"Quando fiz isso, tornei minha vida livre. Eu disse agora vou fazer a música que quero fazer, quando eu quero fazer e com quem quero fazer. E isso me libertou para explorar diferentes gêneros musicais e curtir meu trabalho e minha vida."

NO BRASIL. Joss tem passagem pelo Brasil marcada para 2023. Ela se apresenta no Vibra, antigo Credicard Hall, em São Paulo, no dia 20 de abril, e no Teatro Positivo, em Curitiba, no dia 24. A cantora, no entanto, não é estranha aos palcos brasileiros. Ela já veio ao País diversas vezes, inclusive em 2022, quando fez show no Espaço Unimed, na capital paulista, em junho. A artista também seria uma das atrações do Rock In Rio, mas teve o show cancelado depois de um erro de seu empresário, sendo substituída por Jessie J.

Quando perguntada sobre sua expectativa para as próximas apresentações por aqui, Joss não poupa elogios. "Eu não sei quantas vezes você ouviu artistas dizerem isso, mas as plateias brasileiras arrasam. Elas são tão incríveis, gentis e leais. Elas sabem todas as letras de todas as músicas e isso é maravilhoso", afirma. "Quando você se coloca à frente de uma audiência e entrega seu coração a ela, é assustador. É uma coisa bem vulnerável de se fazer toda noite."

"Então, quando todos estão tipo nós estamos com você, não se preocupe, parece mais seguro. Você sente que tem um propósito e que está atingindo a meta do que está fazendo", completa.

A turnê 20 Years of Soul, que passa pelo Brasil, é uma celebração dos 20 anos de carreira da cantora. Ela ainda não sabe quais músicas farão parte do show, mas afirma que gostaria de homenagear todos os seus álbuns. "Vai ser em abril, então o Natal pode não ser o momento certo, mas eu realmente considero este álbum Merry Christmas, Love um dos que eu mais amo. Como eu dei tanto amor, eu gostaria muito de cantar uma música desse disco. Eu realmente gostaria de cantar uma música de cada disco que fiz", explica.

A artista não deseja que essa turnê seja como qualquer outra. Os fãs podem esperar uma experiência mais imersiva e possivelmente diferente do que Joss costuma entregar.

"Normalmente, quando me apresento, eu só canto um monte de coisa que eu acho que as pessoas vão gostar. Eu canto os sucessos e outras coisas e não é organizado. É bem natural, mas com essa, eu gostaria de montar um show que levasse o público ao longo dos anos", revela.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.