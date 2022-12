Apoio aos endividados

Da Redação



25/12/2022 | 00:01



Ainda durante a campanha eleitoral, o então candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adotou como uma das promessas o apoio do governo federal para que famílias brasileiras endivididas pudessem tirar seus nomes dos cadastros de serviços de proteção ao crédito. Na prática, o petista trouxe para seu programa uma proposta defendida desde 2018 pelo ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que falava em limpar o nome do cidadão brasileiro, sem dar muitos detalhes de como isso iria ocorrer.

Independentemente da questão eleitoral, o que ficou claro durante a campanha é que esse é, sim, um tema de interesse público, que necessita de uma ação do governo. Dados de entidades de crédito mostram que o Brasil ultrapassou a marca de 65 milhões de pessoas com restrições financeiras em seus nomes. E isso afeta o consumo e o crédito. No Grande ABC, segundo levantamento da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), 717.697 moradores estão inadimplentes, o que representa alta de 14% sobre o ano passado, conforme mostra reportagem desta edição do Diário. O número é maior do que a população individual de cinco das sete cidades da região (só Santo André e São Bernardo têm número de moradores acima desse índice).

É claro que é necessário uma forte campanha de conscientização sobre o uso consciente dos recursos financeiros. Não dá para gastar mais do que a renda permite. Por outro lado, é preciso compreender que a crise econômica agravada pela pandemia da Covid-19 levou muita gente para a lista da inadimplência. O aumento do desemprego e o fechamento de muitas empresas no auge da pandemia talvez expliquem um pouco o aumento no número de pessoas que não conseguem arcar com suas dívidas.

Criar uma saída para que essas famílias superem esse problema significa ajudar a reaquecer a economia brasileira. E o que se espera agora é que o governo eleito apresente as alternativas para ajudar quem quer sair dessa difícil situação.