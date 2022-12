Santo André encerra atividades do Natal Solidário com 21 toneladas de alimentos arrecadadas

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



24/12/2022 | 13:22



O Paço Municipal de Santo André recebeu na noite desta sexta-feira (23) o encerramento da programação do Natal Solidário 2022. Em 20 dias de atrações, foram arrecadadas 21 toneladas de alimentos, que serão destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade.

O evento de encerramento contou com a apresentação do coral Villa Voice, que animou o público em frente ao espelho d''água. O Papai Noel também marcou presença, alegrando as famílias presentes no local.

O Paço de Santo André foi um dos pontos que, desde 3 de dezembro, recebeu atrações natalinas na cidade. No local funcionou a pista de patinação de gelo, que atraiu 31 mil pessoas, além da Árvore de Natal de 30 metros de altura e do Ursolino de dez metros.

"Quero agradecer muito a todos vocês, que ajudaram a transformar sonhos em realidade, que compreenderam de verdade o espírito natalino, do amor fraterno e da solidariedade", afirmou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Serra.

Também nesta sexta-feira foram encerradas as atrações do Parque Celso Daniel, onde os munícipes puderam visitar a Casa do Papai Noel, o Ursolino e diversas decorações especiais. Em 20 dias, 126 mil pessoas passaram pelo local. O Trenó Natalino que percorreu todos os bairros da cidade também finalizou o itinerário nesta sexta.

"O número de pessoas que participou das atrações mostra que estamos no caminho certo e quanto é importante nesta época socializar o espírito de Natal. Ver a cidade linda desse jeito deixa nosso coração mais preparado para enfrentar os desafios do dia a dia", afirmou o prefeito Paulo Serra.

A Vila de Luzes em formato drive-thru, na Avenida Professor Valdemar Mattei, em frente ao Parque Central, permanecerá acesa até o próximo domingo (25). A estimativa é que até o momento cerca de 210 mil pessoas tenham visitado a atração.

Todos os eventos do Natal Solidário tiveram como objetivo levar a solidariedade para quem mais precisa. Durante a Feira do Natal Solidário, nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, a arrecadação chegou a 3,2 toneladas de alimentos, superando o arrecadado no ano passado. As doações são destinadas para 121 entidades sociais do município, cadastradas no Banco de Alimentos.

O Natal Solidário 2022 foi uma realização do Grupo JCRico, com patrocínio de Nova Ceasa, Sabesp, Patriani, Habib’s, Grand Plaza Shopping e Ossel, com apoio do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de Santo André.