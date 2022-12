O Noel tá on!

pamela Cadamuro

Do Diário do Grande ABC



25/12/2022 | 00:01



A primeira vez que ele vestiu a tradicional roupa vermelha e teve a missão de entregar presentes foi há quase 40 anos, para surpreender a sobrinha na noite de Natal. O que era uma tradição de família se tornou, desde 2015, um trabalho levado bastante a sério pelo ator Orlando Brandão, de 61 anos.

Mas além das tradicionais fotos com crianças, adultos e até pets no Golden Square Shopping, em São Bernardo, onde ele trabalha anualmente desde 2017, o “Papai Noel Orlando” também acumula fãs nas redes sociais.

Com quase 27 mil seguidores no TikTok, uma rede social de vídeos curtos, uma das suas produções mais animadas chegou a 1,5 milhão de visualizações. “Eu me divirto fazendo os vídeos. O Noel é um personagem que vive dentro de mim o ano todo e nessa época eu ‘encarno’ ele”, explicou.

No YouTube, durante a pandemia, ele passou a produzir vídeos com direito a cenário e quadros como o “Help do Noel”. “Foi a forma de continuar presente quando não podíamos ter o contato presencial. Nisso, até meu filho entrou na brincadeira. Ele me ajudava nas gravações e virou um dos meus ‘Elfos’”, contou.

Nos vídeos, ele faz alguns combinados com as crianças, como sobre não pedir animais de estimação de presente. “Você pode ganhar um gatinho ou cachorro, mas do papai ou da mamãe. Eles sabem se vocês vão conseguir cuidar. Bichinho de verdade não é brinquedo”, diz em uma das gravações. Pelo sucesso nas redes, Orlando já “estrelou” algumas propagandas de TV para grandes marcas como uma fabricante de chocolates e uma rede de óticas.

SEGREDO

Mesmo quando não está vestido de Papai Noel, ele faz questão de usar roupas com as cores que lembram o personagem, como camisas coloridas e um chapéu branco com fita vermelha. Por conta da barba branca, as crianças chegam a reconhecê-lo. “As crianças me chamam de Noel na rua, muito por conta da barba. Quando isso acontece, dou uma piscadinha e peço para elas guardarem segredo”, disse.

Nas cartas que recebe, além dos tradicionais brinquedos, alguns pedidos são emocionantes. “Algumas (crianças) pedem coisas como trazer o pai, que morreu, de volta, entre outras coisas que não são materiais. Nunca fui um Papai Noel de ‘cera’, sempre procuro conversar bastante com as crianças”.