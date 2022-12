Ramalhão e Netuno estreiam em casa; Tigre vai a Limeira

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



25/12/2022 | 00:01



Na primeira fase do Campeonato Paulista de 2023, Santo André e Água Santa estreiam em casa. Já o São Bernardo FC começa a luta pelo estadual fora de casa. Pela tabela divulgada pela FPF (Federação Paulista de Futebol), o Paulistão começa no sábado, 14 de janeiro. Caso os horários não sejam alterados, a bola rola às 11h, em Limeira, para Inter de Limeira e São Bernardo FC.

No mesmo dia, às 16h, no Bruno José Daniel, o Santo André recebe o Guarani. No domingo (15), o Água Santa faz a estreia no torneio contra a Ferroviária, às 11h.

São 16 equipes na competição e 12 rodadas. Entre as equipes da região, Santo André e Água Santa se enfrentam na 7ª rodada. O São Bernardo FC encara o Netuno na última rodada, no dia 5 de março.

Passam para a fase final oito equipes (dois primeiros colocados de cada grupo). São Bernardo FC e Santo André estão no grupo D com Palmeiras e Portuguesa. O Água Santa está no grupo C com São Paulo, Mirassol e Guarani.

“Todos os clubes terão ao menos uma partida transmitida em mídia aberta (YouTube e Record TV), além de contar com TV fechada (Premiere e TNT) e streaming (HBO Max e Paulistão Play), contemplando todas as plataformas possíveis”, disse a FPF em um texto divulgado recentemente.

OS GRANDES

O atual campeão Palmeiras estreia no sábado (14), às 20h30, contra o São Bento de Sorocaba. O jogo será no Allianz Arena.

O atual ce-campeão, o São Paulo enfrenta o Ituano no domingo (15), às 18h30, no Morumbi.

O primeiro clássico entre os “gigantes” do Paulisão ocorrerá na 3ª rodada. Palmeiras e São Paulo se enfrentam na casa dos palmeirenses. Na 5ª rodada, o Tricolor recebe o Corinthians no Morumbi. Na rodada seguinte, Palmeiras e Santos jogam na Capital. No domingo (12 de fevereiro), São Paulo e Santos jogam no Morumbi.

Na 9ª rodada, Corinthians e Palmeiras jogam na Arena Corinthians. Na penúltima rodada, Santos e Corinthians jogam no Litoral. As quartas de final e semifinais serão em jogo único. Já a disputa pelo título será disputada em duas partidas nos dias 2 e 9 de abril.