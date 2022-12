Filha de Pelé tranquiliza fãs e posta foto com o pai: Seguimos aqui

24/12/2022 | 11:11



Como você está acompanhando aqui no ESTRELANDO o estado de saúde de Pelé segue delicado, desde que o craque foi internado no hospital Albert Einstein no dia 29 de novembro. Preocupados, os fãs começaram a questionar algumas movimentações estranhas, com a suposta construção de uma estrutura na Vila Belmiro, na última sexta-feira, dia 23.

Para acalmar a todos, a filha do rei do futebol, Kely Nascimento, postou uma foto ao lado da maca do pai, o abraçando. Ainda, na legenda, ela escreveu:

Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos.

No dia 21 de dezembro a família de Pelé revelou que decidiram passar a noite de natal no hospital, com a estrutura e o conforto necessários para o bem estar do craque.