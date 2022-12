Faa Morena reúne família para a noite de Natal: Será de paz e gratidão através de muitas superações em 2022

24/12/2022 | 11:11



O Natal vem aí e como estamos acompanhando diversos famosos já estão se preparando para reunir a família na data tão especial!

A apresentadora e cantora Faa Morena, que teve um ano super especial e recheado de novidades, irá passar o Natal ao lado da nora, Júlia Pereira, do filho Amilcare Dallevo Neto, e da neta, a pequena Suzanne.

Animada para o momento, Faa garantiu que a festa vai ser muito boa:

- Meu Natal será de paz e gratidão através de muitas superações em 2022. O Papai Noel virá para presentear as crianças com brinquedos e a festa vai ser boa!, declarou ela com exclusividade ao ESTRELANDO.

Claro que se a Faa está animada para a festa de Natal, Júlia Pereira também, afinal a modelo irá ficar em São Paulo em sua nova casa. Segundo ela, a comemoração será ao estilo gaúcho:

- Todos os anos passo o Natal com a minha família no Sul, mas nesse vou passar na minha nova casa em São Paulo. Vamos comemorar ao estilo gaúcho (rsrs), contou ela.

A mamãe de primeira viagem ainda revelou que a ceia será um pouquinho mais cedo por conta da herdeira, de apenas dois anos de idaade:

- Descobri que em São Paulo a tradição é cear somente após a meia-noite, mas desta vez a ceia será um pouco mais cedo, para a Suzanne participar de tudo, ela ama Natal. Tenho certeza que será incrível!