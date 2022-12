Bianca Andrade revela quem ela gostaria de ver no BBB23

24/12/2022 | 11:11



Bianca Andrade deu uma entrevista para o TV Fama enquanto marcava presença em um evento e compartilhou detalhes sobre a Farofa da Gkay, vida pessoal e até quem ela gostaria de ver no BBB23. Logo de cara, a influenciadora e mãe de Cris comentou sobre a coroa de Rainha da Farofa:

- A coroa já não é minha, já não está na minha custódia há tempo. Esse ano eu fiquei mais na minha, mais quietinha, que, na verdade, criou-se uma grande história de que eu peguei todo mundo, mas eu não peguei. Quem eu peguei, eu peguei.

A influenciadora ainda revelou se deu uma passadinha no dark room nesta edição da festa.

- Relei, mas quietinha. Eu gosto de ficar quietinha no meu cantinho. Eu acho bom que aí posso fazer sempre. Falo que eu pego, porque é isso, tem que falar mesmo, mulher é livre, mas não gosto de ficar falando nomes.

Bianca definiu quais foram os elementos mais marcantes do ano de 2022 para ela:

- De momentos mais felizes que vivi esse ano, tem duas situações. Uma é eu Bianca família, mãe e a segunda é a Bianca profissional, boss, que deu muita palestra, que impactou milhares de pessoas, faturou milhões. Então são duas Biancas e esse ano foi bem especial para mim.

Ex-participante do BBB20, a empresária compartilhou quem gostaria de ver no elenco do BBB23.

- Eu queria a GKay no Big Brother, queria a Tainá, aí eu ia torcer. São dois nomes que eu queria muito.

No entanto, ela descartou a possibilidade de participar de outro reality no futuro.

- Jamais, sou mãe agora, tenho tempo mais não.