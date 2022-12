Palavra do Leitor

Do Diário do Grande ABC



Ministérios

Camilo Santana, acusado de desviar R$ 15 milhões da Saúde durante a pandemia, será ministro da Educação; Margareth Menezes, devedora de R$ 1 milhão aos cofres públicos, será ministra da Cultura; Rui Costa, suspeito de estelionato, lavagem de dinheiro e fraude em licitação no caso dos respiradores, será o ministro da Casa Civil. E você aí que fez um “L”, continua aguardando a picanha que o descondenado prometeu.

Vanderlei A. Retondo

Santo André

Richarlison

A Fifa anunciou os candidatos ao título do gol mais bonito na Copa do Mundo de 2022. Muitos foram os gols bonitos, mas o gol do Richarlison contra a Coreia do Norte vai ficar na história como o mais bonito. Se já é difícil fazer um gol mirando a trave, imagine chutar de costas e fazer um gol. Um feito que nem se ele quiser vai conseguir repetir.

Izabel Avallone

Capital

Esporte e política

No Brasil do faz de conta, as cadeias estão cheias de criminosos, mas só as figuras carimbadas, mesmo confessos ou com robustas provas, são soltos. Enquanto os demais mofam nas celas. No esporte e na política as regras são claras; no esporte são obedecidas, mas na política os favores para os amigos e os rigores para os inimigos. No esporte os atletas aquecem e aguardam o momento de atuar. Na política o ex-presidiário diplomado presidente, outrora dissera que na Câmara haviam “300 picaretas”, agora, antes de empossado, especialista em Mensalão, aperfeiçoou o toma-lá-dá-cá e, de forma relâmpago, aprovou com “331 deputados” (pesquise no Google: deputados que votaram pela PEC) o gasto fura-teto de R$ 145 bilhões sem o crivo da Lei de Responsabilidade Fiscal e, de quebra, também a lei do interstício para nomear parceiros em empresas sob o domínio governamental. Assim fica difícil contestar o que De Gaulle já dizia, desde 1962: “O Brasil não é um país sério”.

Humberto Soares

Vila Velha (ES)

Confraternização

Chegaram nossos tempos de confraternização, esse é um tempo em que nós precisamos exercitar parte importante de nossos sentimentos de reflexão e repensar que é também voltar atrás. Durante nossas vidas aprendemos, e muito, com nossos conhecidos, amigos, colegas, vizinhos, parentes, família e outros que nos são próximos.

Que nosso Natal e Ano-Novo tragam em nós o sentimento que nos melhora – ainda mais – como seres humanos que somos, que é o sentimento que nos desarma inclusive de nós mesmos. E que nossa fé no Superior, em nós e também no próximo seja os alimentos principais que não faltem em nossas mesas, comportamentos e vidas.

Cecél Garcia

Santo André

Desmonte – 1

Para os políticos de São Cadetano, quanto menos cultura, menos educação e menos inteligência, melhor. Devagar, vão acabar com o ensino público, estadual e municipal. Lamentável. Já tem pouca cultura nesta cidade, e ainda querem acabar com o que sobrou. Existem moradores que querem festa, ônibus para levar em excursão e serem roubados e enganados.

Claudenir Marcato

no Facebook

Desmonte – 2

Há pouco tempo, São Caetano tentou acabar com as escolas municipais no município. Só tem desmonte nesta cidade.[/27.CARTAS_TX]

Jhonata Da Silva Barbosa

no Facebook

Boas-Festas

