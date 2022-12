Doncic tem noite iluminada com 50 pontos para o Dallas e iguala médias de Jordan

24/12/2022 | 10:32



As partidas da NBA estão ainda mais disputadas e com jogadores dando show em quadra. Na rodada desta sexta-feira, o esloveno Luka Doncic viveu mais uma noite iluminada no comando do Dallas Mavericks. Candidato a MVP da temporada regular, o ala-armador anotou 50 pontos no triunfo por 112 a 106 sobre o Houston Rockets. Ficou a um ponto de igualar sua melhor marca na NBA, feita diante do Los Angeles Clippers em fevereiro.

A fase do jogador de somente 23 anos é tão brilhante que ele tem médias parecidas com a melhor temporada de Michael Jordan e da história da NBA. Doncic tem média de 32,8 pontos, 8,3 rebotes e 8,7 assistências após se destacar contra os Rockets.

Se ele ficar acima de 32-8-8 na temporada, se juntará a Michael Jordan como os únicos jogadores da NBA a ter retrospecto tão bom em uma única temporada.

Além dos 50 pontos, Doncic ainda pegou oito rebotes, roubou três bolas e distribuiu 10 assistências para fechar a noite mágica com um duplo-duplo na Toyota Center, no Texas. Com mais uma apresentação de gala, ele deixa os Mavericks na oitava colocação da Conferência Oeste, agora com saldo positivo de 17 vitórias e 16 derrotas - hoje a equipe disputaria o play-in.

O show de Doncic começou após o intervalo, quando anotou 32 pontos, 17 somente no quarto final. Sempre partindo para cima dos marcadores, o esloveno fez uma das cestas mais bonita da temporada. Ele ameaçou arremessar de três, passou por dois jogadores e voou para cravar a enterrada de mão direita com outros dois rivais na marcação.

Para se ter uma noção da diferença que ele faz para os Mavericks, basta ver os demais marcadores do time nesta sexta-feira. Spencer Dinwiddie e Davis Bertans fizeram somente 11 pontos cada.

"É uma vitória importante, pois é muito difícil jogar aqui, eles são jovens, talentosos e jogam duro. Mas eu confio nos meus companheiros e eles confiam em mim", disse Doncic, dividindo os méritos da vitória. "Às vezes você sabe que vai tirar mais fotos do que o normal (por ser o destaque). É quando você se sente quente no jogo e sente que tudo que você arremessar vai entrar."

HISTÓRICO

Outro jogador que teve uma noite histórica foi James Harden, do Philadelphia 76ers. O ala-armador de 33 anos se tornou o oitavo jogador da NBA a somar 70 triplos-duplos na carreira e igualou um recorde de 1968 do lendário Wilt Chamberlain na equipe. Apenas os dois conseguiram triplos-duplos com 20 assistências.

O camisa 1 dos 76ers anotou 20 pontos, pegou 11 rebotes e deu 21 assistências, melhor marca de um jogador do time da Filadélfia - Chamberlain tinha 20. O camaronês Joel Embiid também brilhou, colaborando com 44 pontos para a vitória sobre o Los Angeles Clippers por 119 a 114.

Confira os resultados desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers 119 x 114 Los Angeles Clippers

Orlando Magic 133 x 113 San Antonio Spurs

New York Knicks 117 x 118 Chicago Bulls

Atlanta Hawks 130 x 105 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 118 x 100 Milwaukee Bucks

Boston Celtics 121 x 109 Minnesota Timberwolves

Cleveland Cavaliers 107 x 118 Toronto Raptors

Houston Rockets 106 x 112 Dallas Mavericks

Miami Heat 108 x 111 Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder 125 x 128 New Orleans Pelicans

Denver Nuggets 120 x 107 Portland Trail Blazers

Phoenix Suns 100 x 125 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 111 x 125 Washington Wizards

Los Angeles Lakers 130 x 134 Charlotte Hornets

Acompanhe os jogos deste sábado:

New York Knicks x Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks x Los Angels Lakers

Golden State Warriors x Memphis Grizzlies