São Bernardo FC anuncia lateral para disputa da elite do Paulista

Pedro Lopes

Especial para o Diário



24/12/2022 | 09:29



A equipe do São Bernardo FC anunciou uma importante contratação nessa quinta-feira (22). Trata-se do lateral-direito Jeferson, de 26 anos, que chega ao Tigre após ter disputado a última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Londrina.

“Muito feliz pelo convite do São Bernardo. Agradeço a diretoria pela confiança no meu futebol e agora espero retribuir dentro de campo com muito trabalho”, declarou o novo reforço do São Bernardo FC.

Natural de Campinas, no Interior de São Paulo, o jogador já conta com grandes passagens pelo futebol paulista. Ele já atuou na Ponte Preta, Botafogo, Ituano, Mirassol, Santo André e Ferroviária. Fora do Estado, além do clube do Interior do Paraná, Jeferson vestiu a camisa de equipes como Vitória (BA), Vila Nova (GO) e Sport e Náutico (PE).

“Com certeza o Campeonato Paulista é o estadual mais forte do Brasil. Já tive experiência em chegar nas fases finais. O mais importante é o grupo estar forte e com o mesmo pensamento. E o elenco do São Bernardo é assim. Todos trabalham muito e o clube oferece a estrutura para isso”, afirma o atleta, que já treina com os companheiros.

“Todos me receberam muito bem. Eu já conhecia alguns atletas e já estou me sentindo em casa aqui. É um grupo muito bom, de muito trabalho. E a expectativa é muito boa”.

O lateral-direito é o sexto reforço do Tigre para a temporada. Já foram anunciados os atacantes Léo Jabá, Chrystian Barletta, Kauã Jesus, Matheus Régis, e o volante Henrique Toledo. O clube estreia no Paulistão no dia 14 de janeiro, fora de casa, contra a Inter de Limeira.