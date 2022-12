Charge - 24 de dezembro de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



24/12/2022 | 09:16



A decisão do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), de retirar o município do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, em ação coordenada que também envolveu os chefes dos Executivos de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e de Ribeirão Pires, o interino Guto Volpi (PL), revela que se trata de uma movimentação eminentemente política. Até porque, não é a primeira vez que Auricchio trilha o caminho de isolar a cidade do colegiado.