Cufa São Bernardo garante Natal para família em vulnerabilidade social

24/12/2022 | 00:01



Quem vê o olhar meigo e o sorriso doce da pequena Emilly Vitoria Mendes Tavares, 12 anos, não imagina a quantidade de batalhas que ela precisou enfrentar ao longo da sua jovem vida. Diagnosticada com osteossarcoma (tipo de câncer ósseo), a doença atingiu seu joelho e, após tratramento quimioterápico, foi necessário amputar sua perna direita.

A vontade de viver manteve a alegria de Emily, que estava aprendendo a usar as muletas quando foi atingida por mais um duro golpe: o tumor avançou para o pulmão esquerdo. A quimioterapia precisou ser retomada, porém, devido à falta de eficácia do tratamento para eliminar o nódulo, em abril deste ano ela passou por cirurgia de remoção do tumor.

Em agosto, a família recebeu mais uma triste notícia e percebeu que a batalha ainda estava longe de ser vencida: desta vez o nódulo havia atingido o pulmão direito. A são-bernardense passou por 37 intensas sessões de quimioterapia, realizadas três vezes por semana.

Emilly vive agora a expectativa de saber se o tratramento foi eficaz ou se precisará passar por novo procedimento cirúrgico para remover o tumor.

Além dos problemas de saúde, a menina e sua família também precisam enfrentar diariamente a insegurança alimentar. O tratamento oncológico é realizado no Hospital do Amor, em Barretos (cidade em que morava) e, por conta disso, sua mãe, Karina Mendes dos Santos, 35, não consegue trabalhar formalmente.

Sem renda, a família de sete pessoas, a mãe e mais seis filhos, não possue renda fixa e sobrevive de doação de conhecidos e entidades sociais.

Foi através de um pedido de ajuda que Karina conheceu neste ano a Cufa (Central Única das Favelas) São Bernardo. A organização, que auxilia cerca de 12.500 famílias que vivem em comunidades do município, atendeu a família de Emilly com cestas básicas.

Tradicionalmente, a Cufa realiza ações de Natal em pelos menos 35 favelas de São Bernardo. Porém, neste ano, por conta da baixa doação de itens, como alimentos, brinquedos, roupas, entre outros, a entidade precisou ‘escolher’ apenas uma família que vive em situação de vulnerabilidade para poder ajudar.

“Este é o primeiro ano que não conseguimos atender outras pessoas que precisam. Não recebemos nada, nenhuma cesta básica ou nenhum brinquedo. É triste. Fizemos o que estava ao nosso alcance para tentar mudar a realidade pelo menos uma família”, desabafa o líder da Cufa São Bernardo, Marcos Miranda, 52.

Para ajudar a transformar o Natal da família de Emilly, 15 voluntários da entidade arrecadaram internamente, em 48 horas, mais de R$2.000. Com o valor, as lideranças compraram cestas básicas, brinquedos, doces e outros itens.

De surpresa, os membros da Cufa entregaram nessa sexta-feira (23) os objetos na casa de Emilly, localizada na Vila São José. Com direito a Papai Noel carregando os presentes, música natalina nos carros e muita alegria e emoção da equipe. “Não imaginava que eles viriam trazer tanta coisa. Vamos conseguir passar o Natal em paz com essa doação”, disse a mãe, Karina.

Durante toda ação solidária, Emilly não largou um ursinho de pelúcia que havia ganhando. A pequena são-bernardense, que sonha em ser advogada quando crescer, revelou que se pudesse pedir qualquer coisa para o papai noel, pediria “uma bebê reborn para poder brincar com as irmãs.”





BAIXAS DOAÇÕES

“Nossas doações caíram 95% de maio para cá. Muitas pessoas não têm nem o que comer e, é muito triste não conseguir ajudar todo mundo. A pandemia da Covid-19 pode estar chegando ao fim, mas a pandemia da fome e da insegurança alimentar continua”, diz o líder da Cufa no Riacho Grande, Gilcimar Almeida Campos, 39. Doações para Cufa podem ser feitas através das redes sociais da entidade.