Mamma Bruschetta passa por cirurgia de emergência e é internada

23/12/2022 | 17:11



Melhoras! Mamma Bruschetta deu um susto em todos. Isso porque, segundo o colunista Fefito, a apresentadora teve uma dor de estômago e passou mal na madrugada desta sexta-feira, dia 23. Por conta das dores, Mamma teve que ir para o hospital e precisou realizar uma cirurgia de emergência após a descoberta de uma hérnia umbilical que havia perfurado o intestino.

Com o sucesso do procedimento, Mamma Bruschetta ficara cerca de três dias internada na UTI, em observação. Mas, apesar do grande susto, ela passa bem.

Achei que era uma complicação mais simples, mas vi que o negócio estava feio para o meu lado. Estou bem cuidada, cercada por ótimos médicos e enfermeiros, mas preciso de repouso absoluto. Não posso nem tossir direito por causa da cirurgia, disse Mamma, em conversa com o colunista.

Mostrando que está bem, a apresentadora aproveitou para fazer uma brincadeira. Ela também relembrou que volta às telinhas em fevereiro.

Vou ter que passar o natal em jejum, sem peru. Já estava prevista que eu retomasse o trabalho só em Fevereiro.