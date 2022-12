Goiás anuncia volante Felipe e fica próximo do atacante Matheus Peixoto

23/12/2022 | 17:00



O Goiás anunciou oficialmente a contratação do volante Felipe, de 28 anos, que disputou o último Campeonato Brasileiro com a camisa do Fortaleza. Os empresários do atleta já haviam antecipado o acerto ao longo da semana, que foi confirmado pelo clube esmeraldino nesta sexta-feira.

Felipe estava no Fortaleza desde 2015. Neste período, foram quase 300 jogos em oito temporadas pelo clube cearense. Em 2022, foram 30 jogos, um pouco abaixo do que vinha fazendo em anos anteriores, sempre acima dos 40. Essa perda de espaço nos últimos meses foi fundamental para buscar novos ares.

O próximo que deve ser anunciado pelo Goiás é o atacante Matheus Peixoto, de 27 anos, que estava no Ceará. O ex-jogador de Juventude, Ponte Preta e Red Bull Bragantino fez 16 jogos com a camisa do time cearense e contribuiu com uma assistência.

Além de Felipe, o Goiás já acertou com os zagueiros Edu e Eduardo Thuram, o lateral Sander, o volante Willian, o meia Carlos Maia, e os atacantes Alesson, Philippe Costa e Fernandinho, além do técnico Guto Ferreira.

O Goiás estreia no Campeonato Goiano no dia 11 de janeiro, às 20h30, diante do Aparecidense, no estádio da Serrinha.