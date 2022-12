'Balé inteiro foi desligado': bailarina do Faustão desabafa após demissão

23/12/2022 | 16:44



Hadassa Baptista, bailarina do programa Faustão na Band, disse que foi demitida da atração na quinta-feira, 22. Em uma publicação no Instagram, a dançarina desabafou e confirmou que toda a equipe do balé foi desligada.

"Sim, esse dia chegou, fui desligada essa manhã do balé, na verdade, o balé inteiro foi desligado. Estamos ainda tentando entender, mas sabemos que Deus está no controle de tudo!", afirmou.

Hadassa disse que "aprendeu muito" no Faustão na Band e que a equipe se esforçou "todos os dias para entregar o melhor programa" para o público. "Sou grata a Deus por ter me dado essa fase, e por ter me trazido pessoas fantásticas! Toda gargalhada dada naquele palco vai ficar para sempre em mim. Foi lindo! Obrigada."

Yasmin Marinho afirmou em stories no Instagram que também foi desligada do programa na quinta-feira. "Fomos desligadas. Realmente, é verdade. O balé inteiro foi desligado - pouquíssimas pessoas, duas ou três, não foram. Não vai ter mais o balé do Faustão por conta de várias coisas do programa e várias coisas que estão acontecendo", disse.

O Estadão entrou em contato com a Band, mas a emissora não se pronunciou sobre o assunto. O espaço permanece aberto para manifestação.