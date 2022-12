Ponte Preta anuncia Jeferson, artilheiro da 2ª divisão paulista com a Itapirense

23/12/2022 | 15:50



A Ponte Preta anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Jeferson, que se destacou na temporada com a camisa da Itapirense, onde foi artilheiro do Campeonato Paulista da 2ª Divisão com 12 gols em 17 jogos. Ele chega para ajudar a suprir a saída de Lucca, que vai jogar no futebol da Tailândia.

Jeferson tem apenas 23 anos e começou a carreira nas categorias de base do Grêmio Mauaense. Passou ainda por Olímpia e pela própria Itapirense, antes de receber a proposta da Ponte Preta para a disputa da Série A2 de São Paulo.

O atacante é o terceiro reforço anunciado oficialmente pela Ponte Preta. Antes dele, o meia-atacante Gui Pira, ex-Inter de Limeira, e o lateral Mailton, ex-Chapecoense, haviam sido confirmados.

No entanto, outras três caras novas já treinam no clube. São eles: o lateral Júnior Tavares, além dos atacantes Alesson, ex-Cuiabá, e Dudu Hatamoto, ex-Botafogo-SP.

A Ponte Preta estreia no Campeonato Paulista da Série A2 diante do Velo Clube, no dia 15 de janeiro (domingo), às 16h, em Rio Claro.