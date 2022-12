DGABC TV apresenta conteúdo de vídeo com interação do público

Coluna Social



DGABCTV, a TV do Diário do Grande ABC, inaugurada em 2012, apresenta conteúdo pautado na diversidade de informações em seus variados tipos de programas, produzidos em estrutura interna própria, conta com equipamentos, estúdio e cenários diferenciados.

Para criar e compartilhar informação e entretenimento com você, atualmente a equipe é formada por: Colunista Social e Editora DGABCTV Juliana Bontorim, Produtor de Conteúdo Jonathan Fernandes e Estagiárias Bianca Fávero e Fernanda Lininberg.

Veja na íntegra através dos canais digitais de comunicação: Youtube, Facebook, Instagram e Spotify.

Confira a programação:

D Dia

Videocast dedicado em trazer convidados, principalmente influencers, artistas e cases para falar sobre empreendedorismo, atualidades e tendências em uma conversa descontraída.

Papo em Dia

Videocast de entrevistas que recebe convidados para um bate-papo sobre mercado, causas sociais, novidades e tendências.

Memória

Apresentado pelo memorialista Ademir Medici, traz convidados para relembrar as histórias do Grande ABC abordando fatos, acontecimentos e descobrimentos. Toda terça-feira no Youtube, Facebook e Coluna Memória no impresso.

Especiais

Feito para atender uma demanda especial ou sazonal com identidade visual exclusiva. Como por exemplo: Cobertura das Eleições 2022 - 1º e 2º turno, apresentação da apuração de votos e transmissão em tempo real para todas as redes sociais; Webinar da empresa Braskem com a temática reciclagem, contou com a presença de entrevistados que comentaram e debateram sobre o assunto a fim de conscientizar e compartilhar conhecimento com o público.

Lives

Diretor de Redação Sérgio Vieira traz um convidado para discutir e repercutir assuntos de relevância para os moradores e leitores do Grande ABC.

Juliana Bontorim Convida

Jornalista da coluna social do jornal e apresentadora Juliana Bontorim convida personalidades para abordar pautas relevantes para o público do Grande ABC.

Diário em Casa

Vídeocast que traz conteúdo dedicado ao decor, com personalidades da arquitetura, design de interiores, paisagismo, ramo imobiliário, construtora e correlatos.

E ainda vem por aí:

Diarinho Pet

Vídeocast que recebe personalidades para discutir cuidados com o pet e tendências do mundo animal.





Defesa do Consumidor

Vídeocast que recebe especialistas para discutir e comentar os direitos do consumidor, assim como abordar temas relevantes para a sociedade e região.