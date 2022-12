Religioso e pai de cinco filhos, Juliano Cazarré fala sobre métodos para espaçar as gestações

23/12/2022 | 15:10



Juliano Cazarré abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais para interagir com os seguidores e sanar algumas dúvidas deles. O pai de cinco filhos acabou sendo questionado se ele e a esposa usam algum método para espaçar as gestações.

O ator, que é religioso, explicou qual é a maneira permitiva pela Igreja e revelou que provavelmente não terá mais um filho tão cedo, pois ele e Letícia estão longe um do outro enquanto se revezam para ficar com a caçula Maria Guilhermina no hospital.

O único método que a Igreja permite é o Billings. Algo como uma tabelinha, e nos dias férteis o casal vive a castidade. Mas precisa de algum motivo especial para espaçar as gestações. No momento, eu e a Letícia estamos seis meses longe e agora estamos nos revezando no hospital. Um em casa e um aqui. Logo, não deve vir mais um por agora.