Amazon: Alexa celebra festas de fim de ano com interações natalinas

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



23/12/2022 | 14:55



Alexa, inteligência artificial da Amazon, celebra as festas de fim de ano com interações natalinas divertidas e curiosas. Além de histórias de Natal, é possível acessar músicas, jogos e facilidades, como as rotinas que podem ligar e desligar as luzes da árvore no horário definido ou com um simples comando de voz.

Em dezembro, ao dizer “Alexa, ler Cartas do Papai Noel”, os usuários poderão ouvir as cartas da obra Cartas do Papai Noel, título publicado pela HarperCollins Brasil. Escritas por J.R.R. Tolkien, autor de O Senhor dos Anéis, os textos fazem parte de uma nova edição física de luxo, lançada com o selo HarperKids. Assim como no livro, as cartas serão contadas nas vozes dos personagens Ilbereth, elfo-secretário do Papai Noel, e do atrapalhado Urso Polar.

“Alexa, o que o Papai Noel está fazendo?”

Alexa pode entreter toda a família com conteúdos especialmente criados para o Natal, como curiosidades sobre renas, imitações e fatos sobre o Papai Noel, a data e até a respeito da tradicional árvore. Experimente dizer:

“Alexa, onde o Papai Noel mora?”

“Alexa, qual é a origem do Natal?”

“Alexa, qual é a origem da árvore de Natal?”

“Alexa, como decorar uma árvore de Natal?”

“Alexa, canta uma música de Natal”

Confira dicas para as festas serem mais práticas e divertidas com Alexa

1. Rotinas para o fim de ano

As Rotinas de Alexa são pensadas para tornar o dia a dia dos clientes mais fácil, produtivo e, nesse caso, mais divertido, agrupando várias ações com um único comando. Em dezembro, que tal ligar e desligar as luzes da árvore de Natal apenas com o comando de voz? Basta dizer: “Alexa, ligue a árvore de Natal” – neste caso, o cliente precisa usar um plugue inteligente e nomeá-lo como “árvore de Natal” no aplicativo. Também é possível criar Rotinas programadas por horário, podendo, por exemplo, acender as luzes da árvore ao pôr do sol e apagá-las depois de algumas horas.

2. Ceia mais fácil e divertida de preparar

Programar timers e alarmes podem ajudar a não errar na ceia e permitem que os clientes passem mais tempo com amigos e familiares em vez de ficar checando o forno o tempo todo. Para isso, basta dizer “Alexa, criar um timer de 30 minutos para regar o peru” ou “Alexa, criar um alarme para daqui 3 horas para peru no forno”. Além disso, a assistente pode ajudar com ideias de receitas e modos de preparo, com as skills da Panelinha e do Cookpad. Para isso, basta pedir “Alexa, receita de peru de Natal” ou “Alexa, receita de tender”.

3. Não esqueça de nenhum detalhe

Crie lembretes para não se esquecer dos detalhes para as festas de fim de ano, pedindo, por exemplo, “Alexa, me lembre de descer as louças”. É possível também adicionar itens à sua lista de compras que pode ser acessada pelo aplicativo Alexa via smartphone, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Para isso, basta dizer “Alexa, adicione ameixa à minha lista de compras”.

4. Rastreie as compras feitas pela Amazon

Com a ajuda da IA, os clientes podem comprar produtos novos ou com base no histórico de pedidos, ou até rastrear suas compras feitas na Amazon pedindo “Alexa, comprar guardanapo” ou perguntando “Alexa, onde está meu pedido?”. Caso a compra tenha chegado, uma luz amarela acenderá lentamente em intervalos de alguns segundos, indicando que Alexa tem uma mensagem ou notificação. Para ouvir, peça “Alexa, quais são minhas notificações?”. Para saber sobre ofertas disponíveis, basta perguntar “Alexa, quais são minhas ofertas?”.

5. Partiu, férias!

Os clientes podem se manter informados sobre seus destinos de férias, para garantir que cheguem preparados. Você pode perguntar “Alexa, qual a previsão do tempo em Salvador nos próximos 7 dias?”, ou ainda “Alexa, quanto são 100 euros em reais?” e “Alexa, que horas são na Inglaterra?”. A lista de tarefas também ajuda nos preparativos. Usuários podem, por exemplo, pedir “Alexa, adicionar ‘Separar passaporte’ na lista de tarefas”.