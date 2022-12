Bolsas da Europa fecham sem sinal único, após sessão volátil

23/12/2022 | 14:04



Os mercados acionários da Europa não tiveram direção única nesta sexta-feira, 23. O quadro foi de volatilidade ao longo do dia, com menos negócios que o normal por causa da proximidade do feriado do Natal. Investidores monitoraram dados e também o noticiário, com ações do setor de energia apoiadas pelos ganhos do petróleo.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,04%, em 427,44 pontos, com alta de pouco mais de 0,5% na semana. A Bolsa de Londres, que teve pregão mais curto já por causa do feriado, registrou alta de 0,05%, a 7.473,01 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,19% a 13.940,93 pontos. Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 recuou 0,20%, a 6.504,90 pontos. Já em Milão o FTSE MIB registrou ganho de 0,27%, a 23.877,55 pontos. Em Madri, o IBEX 35 recuou 0,04%, a 8.269,20 pontos, enquanto em Lisboa o PSI subiu 0,31%, a 5.781,18 pontos. As cotações são preliminares.

Na agenda de indicadores, o Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 0,1% no terceiro trimestre, na comparação com o anterior, abaixo da preliminar de 0,2%. Na comparação anual, o avanço foi de 4,4%, neste caso superior à prévia de ganho de 3,8%. O BBVA comentou que a recuperação do país perdeu fôlego no segundo semestre, com demanda externa mais fraca.

Já na Rússia, o vice-premiê do país, Alexander Novak, disse que deve haver redução na oferta de petróleo em 2023, entre 500 mil e 700 mil barris por dia (bpd). Trata-se de retaliação pelo fato de o país ter sido alvo de vários países por causa da guerra na Ucrânia. Isso levou a cotação da commodity para cima, e por consequência apoiou os preços de ações do setor. TotalEnergies subiu quase 0,5% em Paris, enquanto Eni avançou mais de 0,5% em Milão.

Além de haver menos negócios hoje, a volatilidade nas bolsas europeias espelhou o que foi visto em Nova York, com altos e baixos durante o pregão do Velho Continente, de olho também em dados dos EUA, como o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês).