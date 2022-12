Vai viajar no Natal? Veja a situação das estradas nos feriados de fim de ano

23/12/2022 | 13:54



Depois de um dia com duas rodovias de acesso ao litoral de São Paulo interditadas devido às chuvas, causando grandes transtornos para os motoristas em plena saída para o feriado do Natal, as estradas paulistas voltaram a operar sem pontos de bloqueio na manhã desta sexta-feira, 23. Quem vai viajar para outros Estados precisa ficar atento: há rodovias com interdição devido às chuvas no Paraná e no Espírito Santo.

Em São Paulo, o trecho da serra antiga da Rodovia dos Tamoios foi liberada ao tráfego às 23h de quinta-feira (22) e a estrada voltou a operar com pista dupla tanto no sentido de Caraguatatuba (descida) quanto no de São José dos Campos (subida). Conforme a concessionária Tamoios, o trecho estava interditado desde às 9h40 quando o sistema de monitoramento meteorológico alertou para riscos devido ao nível de chuvas. Com a interdição, a descida e a subida passaram a ser feitas pela pista nova, em sistema de pare e siga.

Quando a pista da serra velha já estava interditada, houve a queda de uma barreira no km 73,8, sem atingir nenhum veículo. O volume de terra que escorregou já foi removido. Com a liberação, a Tamoios voltou a funcionar com sua configuração normal, com o trânsito sentido litoral fluindo somente pela pista antiga e o tráfego no sentido de São José dos Campos pela pista nova. Conforme a concessionária, o trecho poderá ser interditado novamente caso as chuvas voltem a ocorrer de forma intensa.

Durante a operação pare e siga, motoristas que seguiam para o litoral reclamaram do tempo de espera de mais de quatro horas para a formação dos comboios. Segundo a empresa, a nova serra possibilitou que o usuário tivesse uma alternativa no caso de fechamento da serra antiga, o que não acontecia desde sua inauguração, em março deste ano.

Também na quinta, a rodovia Rio-Santos foi liberada ao tráfego após ficar 16 horas interditada entre Ubatuba, em São Paulo, e Paraty, no litoral do Rio, devido ao risco de deslizamentos. Já no trecho fluminense, houve interdição em Mangaratiba pelo menos motivo, mas o tráfego já voltou ao normal.

No Sistema Anchieta-Imigrantes o trânsito era intenso na manhã desta sexta-feira, mas em volume que não exigia a implantação da Operação Descida, com mais pistas direcionadas para o litoral. Conforme a concessionária, desde a madrugada de quarta-feira, 21, cerca de 150 mil veículos seguiram para a Baixada Santista.

Outros Estados

Em outros Estados, as chuvas destruíram trechos de pistas e causaram deslizamentos. No Espírito Santo, a rodovia federal BR-101, principal corredor rodoviário do Estado, está com três pontos de interdição devido às chuvas intensas que vêm atingindo a região.

A BR-101 está bloqueada por erosões no km 71,5, em São Mateus, e no km 171, em Aracruz. Nesse local, foi construído um desvio de 300 metros para dar vazão ao tráfego. No km 249, em Serra, a interdição é parcial e o trânsito está sendo desviado para a outra pista. Equipes das concessionárias e do governo estadual trabalham nos reparos.

Ao menos cinco rodovias estaduais - ES-080, em Santa Leopoldina, ES-261 em Fundão, ES-181, em Muniz Freire, ES-185, em Iúna, ES-422, em São Mateus - estão com interdição parcial. Outras três - ES-230, em Jaguaré, a ES-10, em São Mateus, e a ES-405, em Ecoporanga - têm interdição total. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) emitiu aviso de atenção válido até este domingo do Natal, devido às condições meteorológicas favoráveis a acumulados significativos de chuvas.

No Paraná, a rodovia BR-376, principal ligação com Santa Catarina, estava parcialmente interditada no km 668, no sentido de Curitiba, na manhã desta sexta, devido à queda de barreira sobre a pista. O trânsito fluía por uma faixa. Segundo a concessionária Arteris, havia congestionamento no local. Equipes trabalhavam na liberação do trecho.