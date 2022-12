Luana Piovani vê vídeo de Pedro Scooby com o filho e reage: Que amor, gente

23/12/2022 | 13:11



Fofura! Luana Piovani usou suas redes para falar sobre um vídeo que Pedro Scooby fez com o filho Bem, de sete anos de idade. Antes de mostrar que é uma mãe babona, a apresentadora revelou que é vendo vídeos que Pedro faz com os pequenos que ela mata a saudade. Luana ainda pediu ajuda dos seguidores para ver o vídeo, já que ela não tem o aplicativo e Scooby tinha parado de respondê-la.

- Acabei de ver que o Pedro falou que fez uma dancinha no aplicativo do lado. Não entendo nada dessas babaquices da juventude atual. Ele está falando do TikTok? Porque se ele fez com o Bem eu quero ver, né? Tudo que ele faz com os meus filhos eu quero ver. Aliás, é assim que eu vou matando minhas saudades, através dos Stories dele. Alguém pode me mandar? Porque o Pedro para responder...

Após receber a gravação do ex-BBB, Luana morreu de amores - e compartilhou um pensamento. A apresentadora ficou surpresa com a popularidade da dublagem no app e confessou que achava que TikTok era só as famosas dancinhas.

- Que amor, gente. Não dou conta dos meus filhos. Achei que TikTok era só dancinha. Essas coisas de ficar dublando também é TikTok? O pessoal gosta do negócio de dublar, engraçado. Negócio de geração mesmo. Eu estranho gostar de dublar, eu gosto de bolo de chocolate, beijo na boca molhado, um vinho tinto, massagem, agora, dublar? Mas ficou fofo.

Vale lembrar que Luana e Pedro são pais de mais duas crianças: Liz, gêmea de Bem, e Dom, de dez anos de idade.