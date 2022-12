Alerta de climão! Fernando e Maiara se reencontram pela primeira vez após término

23/12/2022 | 13:10



Alerta de climão! Nos últimos dias, aconteceu em São Paulo, a gravação do DVD de Daniel em celebração aos 40 anos de carreira. Para a noite tão especial, o cantor convidou diversos cantores sertanejos, incluindo Fernando Zor e Maiara, que subiram ao palco com as suas respectivas duplas.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o clima entre o ex-casal não foi dos melhores. Já que fontes da coluna afirmaram que a cantora parecia super desconfortável com a situação e de estar próxima do ex. Em vídeos que circularam nas redes sociais, Fernando apareceu tentando abraçar Maiara para tirar fotos, e ela tentava se afastar.

Eita!

Recentemente, Maiara e Maraísa lançaram uma coleção de óculos e levaram os seus fãs à loucura, já que travaram o site de vendas em busca dos produtos. Isso que é sucesso!