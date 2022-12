Sentimento do consumidor nos EUA sobe a 59,7 em dezembro, diz leitura final

23/12/2022 | 12:37



O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, avançou de 56,8 em novembro a 59,7 em dezembro, acima da leitura preliminar de 59,1, informou a própria instituição nesta sexta-feira, 23. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam que o índice repetiria a preliminar, em 59,1. As expectativas para a inflação em 12 meses recuaram de 4,9% em novembro para 4,4% em dezembro. Já para o intervalo de cinco anos, as expectativas de inflação caíram para 2,9% em dezembro, abaixo da preliminar e da expectativa de novembro, em 3,0%.