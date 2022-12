Bárbara Borges revela que teve problemas com álcool quando era paquita

23/12/2022 | 12:11



Todos devem pensar que ser paquita deve ser uma experiência super incrível. Porém, segundo Bárbara Borges, não é tão fácil assim - e pode ser muito complicado. Isso porque, durante o Link Podcast, a campeã de A Fazenda 14 revelou que teve problemas com álcool quando era uma das dançarinas de Xuxa Meneghel.

- Não me tornei alcoólatra, foi uma distorção. Estava muito mal, com uma depressão. Usei minha rede social com o intuito de passar uma mensagem positiva, que estava querendo melhorar hábitos que já não me faziam bem. Antes de ser mãe, eu tinha uma vida de curtição.

Ela continuou e explicou que usou a bebida para esquecer seus problemas:

- Tinha questões emocionais que fui colocando debaixo do tapete... Amores mal resolvidos, inseguranças, sentimentos reprimidos. A conta sempre vem. Tive o consumo do álcool como uma válvula de escape, mas deu ruim. Você beber porque você curte, quando está com os amigos, é uma coisa. Eu comecei a beber exageradamente para apagar coisas da minha cabeça que estavam me amargurando.

Em seguida, Bárbara deixou bem claro que também passou por muitas coisas boas durante o trabalho. Porém, ela confessou que não procurava cuidar de sua saúde mental.

- Viver naquele mundo da Xuxa foi ao mesmo tempo a realização de um sonho, e depois eu já estava atuando, muito focada. Priorizava muito minha carreira. Foram exageros tanto financeiros quanto com a bebida.

Felizmente, a campeã deu a volta por cima e resolveu seu problema com a bebida:

- Fui me fortalecendo internamente e virei a chavinha. Fiquei firme com quem eu era. Estive quase três anos sem beber álcool e fiquei muito bem, não faria diferente. Hoje eu também bebo, mas mudou. Ajustei o que precisava nas minhas emoções, de coisas que eu não estava enxergando.