Bia Michelle, namorada de MC Gui e ex-bailarina do Faustão, abre o jogo sobre o fim do balé no programa: Sem explicação

23/12/2022 | 12:11



Na última quinta-feira, dia 22, o colunista Lucas Pasin revelou que todas as bailarinas do Faustão foram demitidas. Segundo o profissional, o programa irá passar por mudanças para 2023, e não contará mais com o famoso balé.

Após a notícia viralizar na internet, Bia Michelle, namorada de MC Gui e parte do time de bailarinas, usou as redes sociais para falar sobre o desligamento. Através de um vídeo, ela contou que sofreu muita pressão:

- Então gente, eu entrei no balé do Faustão faz mais de um ano. Foi em novembro do ano passado. E eu sempre sonhei em estar lá, desde meus 4 anos que comecei meu balézinho, sempre sonhei em estar no balé do Faustão. Realizei muita coisa, fui pro Dança. Mas é um trabalho muito árduo, muito intenso, acho que ninguém nem sonha no quão difícil era nossa vida lá. Em relação a tudo, tudo mesmo, tanto com trabalho, quanto fisicamente, psicologicamente, pressão e tudo mais. É difícil, claro, assim como todo trabalho.

Bia contou que não foi apenas no seu setor que ocorreu o desligamento:

- Hoje meu ciclo se encerra. Não só o meu ciclo, hoje eu fui desligada do programa, mas assim como eu, todas as bailarinas foram também. Não sei como vai ser, se vai ter balé mais pra frente. Mas por enquanto não existe mais balé e é isso. Tão acontecendo muitos desligamentos mesmo. Não só no nosso setor, mas em outros. Só quero que todas as minhas amigas sejam muito felizes, tenham muito sucesso, a gente merece, a gente passou por muito lá. Foi muito difícil pra todo mundo, mas foi um lugar de muito aprendizado.

Horas depois, a dançarina retornou às redes para contar que a ficha estava começando a cair:

- Agora bateu um pouco a realidade. É muito louco tudo que aconteceu, a forma. Um dia atrás eu tava comemorando as férias. A gente ia ficar um tempão longe, mas depois ia voltar a trabalhar normal. Aí no outro dia todo mundo foi embora, desligada. Juro, é muito louco, sem explicação, não dá pra entender.

Bia postou vídeo comemorando a chegada das férias

Momentos antes do aviso de demissão, Bia chegou a publicar um vídeo dançando ao lado de mais duas bailarinas. Na publicação, ela comemorou a chegada das férias.