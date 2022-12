Participante do MasterChef Júnior faz público se identificar: Na vida eu sou a Teresa

23/12/2022 | 12:10



Na última quinta-feira, dia 22, os participantes do MasterChef Júnior tiveram que enfrentar uma prova de amigo secreto em que cada um deles deveria preparar uma receita utilizando ingredientes escolhidos por outra pessoa do time. Teresa, de nove anos de idade, decidiu cozinhar uma panqueca com ganache, mas acabou se desesperando e caiu no choro quando a receita não saiu como queria.

No Twitter, internautas demonstraram apoio pela pequena competidora do reality de culinária e confessaram que se identificam com ela.

Na vida eu sou a Teresa todinha, tenho um plano, crio expectativa e no final acho que não fiz bem feito e caio no choro. Só que ela tem nove anos e eu não.

Teresa muito fofinha chorando que dó.

Caindo de amores por Teresa, os fãs da menina comentaram:

Se algum dia eu tiver filho eu espero que tenha a mesma energia da Teresa do MasterChef Júnior.

Infelizmente, Teresa foi eliminada e não participará mais da competição.