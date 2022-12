Ator de As Visões da Raven é preso por violência doméstica, diz site

23/12/2022 | 12:11



Orlando Brown está com seu nome envolvido em polêmicas após ser preso por violência doméstica em Ohio, nos Estados Unidos. Um porta-voz do Departamento de Polícia de Lima informou ao TMZ que receberam uma ligação sobre uma briga em andamento.

Quando os policiais chegaram ao local e encontraram o ator de As Visões da Raven realizaram a prisão por contravenção de violência doméstica. Apesar de não ter sido informado quem realizou a ligação, o site noticia que o conflito de Orlando teria acontecido com um membro da família ou outra pessoa que morava na casa.

O ex-artista da Disney estaria na cidade de Ohio há mais de um mês, mas fãs disseram nas redes sociais que o viram em Lima. O registro online de Brown mostra a acusação como violência doméstica - causar crença de dano físico iminente por ameaça de força.

Conforme os policiais contaram ao veículo, o irmão de Orlando afirma que permitiu que o ator ficasse em uma casa que estava reformando porque Orlando é um sem-teto e não queria que ele fosse para um abrigo. Matthew teria dito que o artista estava agindo como louco dentro de casa, acusando-o de estuprar sua esposa e, em seguida, partiu para ataques com uma faca quebrada e um martelo. Ele completou que o famoso não conseguiu o agredir fisicamente com as armas e eventualmente as soltou.