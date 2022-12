Social do Diário: Juliana Bontorim Convida na edição 25/12/2022

Coluna Social



25/12/2022 | 07:00



E o Natal chegou...



... e com ele um monte de sentimentos, certezas, incertezas, saudades, agradecimentos e pedidos. Confesso que este ano foi um misto de emoções. Acredito que para vocês, leitor e leitora, também pode ter sido da mesma maneira. Uma suposta normalidade novamente, após os dois anos intensos de pandemia, mas, ao mesmo tempo, tudo muito incerto com medos e receios pela saúde, pela parte financeira e pelo momento do nosso Brasil.

Noto que queremos celebrar, mas estamos com aquele ‘pézinho’ atrás. Bom, eu respirei fundo e tenho acreditado cada dia mais. Primeiro, porque neste 2022 eu realizei duas das mais maravilhosas dádivas. A primeira, voltar a escrever para vocês. Voltar ao Diário. Voltar a contar os fatos da nossa amada região. Sen-sa-cio-nal! Cada domingo que estou por aqui, me sinto melhor, me sinto ainda mais próxima, como se a gente tomasse café juntos.

Além disso, protagonizar o dia a dia do DGABC TV com muitas gravações, ao vivo, interações e vem muito mais por aí. Os 65 anos do jornal, que serão comemorados em 2023 vêm com muita novidade, mas, acima de tudo, com a credibilidade e comprometimento que temos com vocês. Me emociona saber que estamos unidos. Contem comigo. Contem com esta equipe linda, que trabalha, incansavelmente, para levar todo dia conteúdo por diversas plataformas, mas somente um nome, Diário do Grande ABC. Sete cidades, um só jornal.

Em segunda posição, estou grávida. Não sei se já tinha contado isso para vocês, mas preciso compartilhar. Aos 40 anos, senti uma necessidade de trazer alguém ao mundo. Esta pequena pessoa será o Augusto di Lucca. Quero que ele seja um ser humano amável e atencioso. Como colunista social vivemos a pessoalidade. Eu faço parte dos momentos que vocês vivem. Uma viagem, um casamento, um debutante, uma conquista, um evento solidário, entre outros. Então, saibam que estamos embarcando juntos nesta também! Desejo um lindo Natal para todos com muitas bênçãos, paz e família.

Altruísmo

Diversão e saudosismo se sobressaíram na tradicional festa de Natal, promovida por Zehour Fawaz, para a Casa dos Velhinhos Dona Adelaide, em São Bernardo. A manhã dos idosos contou com entrega de sacolinhas natalinas e uma farta mesa de quitutes, alguns doados pela padaria Nova Colônia e pela Vovó Mocinha, para um café especial. A fim de despertar a criança que existe em cada adulto, o tema deste ano foi a Turma da Mônica e as realizadoras vestiram-se dos personagens e deram verdadeiro show. A chegada do Papai Noel e da Mamãe Noel foi marcada pelos presentes e mensagens otimistas. “Um trabalho lindo, onde contamos todos os anos com a força de vontade e amor de muitas pessoas”, destaca a organizadora.

Esperança

Jantar especial Sonhos de Natal, organizado pelo Espaço Win, em conjunto com as empreendedoras do Made 6 e com o grupo ABC Solidário, transmitiu responsabilidade social ao arrecadar 42 toneladas de alimentos, que serão distribuídas para entidades como Instituto Ensina, Projeto Shalom, Feasa e Apae. Momento marcante no palco foi a homenagem a benemérita Inezita Awada, um dos ícones da área social do Grande ABC.

Sucesso

Decoradora Cris Dorta e cake designer Luciana Machado, ambas de Santo André, celebram Natal com direito a festejar com investimentos. Dorta notou aumento nos pedidos de decoração e aluguel de árvores em casas e a Lu Chocolates, a atuação em diversos eventos.

União

Depois de um 2022 intenso com muita ajuda ao próximo, as integrantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Caetano organizaram atividade de encerramento do ano, em torno de muita celebração e amizade. O local do encontro foi o salão de festas da residência de uma das integrantes, Vera Monari.

Prosperidade

Em clima natalino, a Família Gonçalves reuniu parceiros da Florense para um almoço. A gastronomia ficou por conta da chef Ester Milone, enquanto a decoração floral foi assinada por Fabio Galluzzi. Detalhe: os convidados foram presenteados por uma arte exclusiva da designer Nara Ota. “Compartilhamos sorrisos e emoção nesse dia”, comenta a diretora Carolina Vertematti.





Bondade

1ª Hamburgada Social da Cervejaria Madalena reuniu assistidos do Instituto A Casa do Jardim de Santo André para tarde especial com lanches bem saborosos e a presença do Bom Velhinho, com direito a momento de entrega de cestas de Natal para todos.