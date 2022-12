Ibovespa orbita os 109 mil pontos, com baixa liquidez e fator técnico

23/12/2022 | 11:30



O Ibovespa opera em alta no fim da manhã desta sexta-feira, 23, e tenta sustentar o nível de 109 mil pontos, beneficiado pela alta do petróleo e por fatores técnicos. Às 11h16, o índice de referência da B3 renovou a máxima do dia, aos 109.421,54 pontos, em alta de 1,74%.

A alta superior a 2% dos preços do petróleo no mercado internacional sustenta os papéis da Petrobras, que avançavam 2,04% (PN) e 1,69% (ON) no horário mencionado. Mas o bom desempenho do índice é disseminado, com altas acima de 2% nos segmentos financeiro, de consumo, imobiliário e nas small caps, em movimento relacionado à baixa liquidez, na antevéspera do Natal.

"O petróleo ajuda, porque as commodities estão voltando, com a expectativa de reabertura da China. Mas também tem um fator de recuperação técnica neste final de ano, porque as ações, principalmente da Petrobras, caíram bastante", observa o economista Álvaro Bandeira. "Hoje, estamos na faixa dos 109 mil pontos, mas voltando de 101 mil, quando já estivemos em 120 mil", finaliza.