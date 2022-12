Déa Lúcia entregará o Troféu Paulo Gustavo no Melhores do Ano do Domingão: - É emocionante

23/12/2022 | 11:11



Nesta sexta-feira, dia 23, o Encontro exibiu uma entrevista feita com alguns dos candidatos do Melhores do Ano do Domingão, que vai acontecer no próximo domingo, dia 25. Nos bastidores da premiação, Marcos Palmeira falou sobre a felicidade do carinho que a novela Pantanal recebeu:

- Eu fiquei muito feliz, muito honrado de ter sido indicado. Eu acho que a gente fez uma novela com muito amor. Uma novela de um grande grupo.

Colega de elenco, Isabel Teixeira agradeceu o carinho que o público teve com seu trabalho.

- Isso já é um prêmio. Esse calor, essa dimensão, eu agora estou a falar para muita gente. Isso é incrível.

- O prêmio para mim esse ano foi estar nesse lugar, foi estar fazendo com ela. Se toda novela eu puder acompanhar uma estrela nascendo..., elogiou Murilo Benício.

Allanis Guillen também celebrou:

- É uma honra ser indicada ao lado de grandes atrizes, mulheres, pessoas que eu admiro, que eu amo.

- Eu acho que foram grandes interpretações femininas que a Globo teve essa ano. A gente tem que lembrar aquelas que não estão aqui hoje e que mereciam estar. Mas Allanis e Bel tiveram grande destaque. Eu estou muito feliz de estar com as duas, disse Dira Paes em resposta.

Camila Morgado frisou que a equipe de produção também merece reconhecimento:

- Quando a gente fala: Ah, no caso a Camila está sendo indicada. Aí a pessoa que ganha o prêmio acha que é aquela pessoa. Não, tem uma equipe imensa por trás trabalhando. Então quando você recebe um prêmio, também é essa equipe que está ganhando.

Bárbara Paz representou o time feminino da novela das seis, Além da Ilusão.

- Eu acho que eu estou representando todas as atrizes da minha novela, porque o elenco inteiro foi muito coeso e as mulheres principalmente deram uma força muito grande.

Marjorie Estiano lembrou da importância do apoio do público.

- É um prêmio de votação popular, então tem todo o engajamento dos fãs de ir lá no site, clicar e votar. Tem esse carinho do fã, do público mesmo querendo oferecer esse prêmio para você

Este ano, Déa Lúcia entregará o prêmio da categoria Humor - Troféu Paulo Gustavo. Ao ser entrevistada, a mãe do humorista comentou a emoção:

- É emocionante entregar. Eu estou com medo, minhas pernas tremem. Eu estou com medo de ficar tonta. Não sei o que eu vou falar de tão emocionada que eu estou.

- É muita emoção por tudo que esse prêmio representa. Ainda mais sabendo que a Dona Déa vai entregar, então talvez se Paulo Vieira ganhar eu dê uma leve rasteira, o que pode prejudicar. Pegue para pegar uma foto e depois que devolva, que acho também injusto. Paulo Vieira é muito brilhante e foi um ano muito especial para ele. Acho que Porchat não merece, mas Paulo Vieira, sim, declarou Tatá Werneck.

César Tralli disse que está feliz em ser indicado ao lado de personalidades que admira.

- Para mim é satisfação e orgulho total. Primeiro porque eu estou aqui em um evento desse com Renata Lo Prete e William Bonner, que são dois ícones para mim do jornalismo. Sempre me inspiraram profissionalmente, como seres humanos também.

- Houve um trabalho coletivo importantíssimo para o país, para os eleitores, para a democracia brasileira de prestar esclarecimentos, de ouvir candidatos, de promover debates entre eles, disse William Bonner.

- É um coroamento em si de um ano em que a gente trabalhou muito, trabalhou duro para o nosso propósito essencial, que é de levar informação de qualidade ao público. Então considero que deu certo e estar aqui é uma alegria muito grande, afirmou Renata Lo Prete.

Glória Groove destacou a relevância da premiação:

- Só de ser indicada para uma premiação tão importante para a nossa cultura já é um sinal tão grande de que estou no caminho certo, de que esse é o lugar em que eu gostaria de estar mesmo.

Silvero Pereira contou que foi uma alegria trabalhar ao lado de Osmar Prado.

- Ter o privilégio de sentar ao lado de Seu Osmar, de conversar, de ouvir suas histórias, seus ensinamentos, essa pessoa tem tanto a dizer para esse país, para nossa teledramaturgia, para o teatro. Então é uma honra imensa dividir essa indicação com essa pessoa aqui. Minha mãe votou neles, tá gente? Está difícil até em casa.