Carmo Dalla Vecchia se emociona com apresentação de sapateado do filho, Pedro

23/12/2022 | 11:10



Carmo Dalla Vecchia emocionou as redes sociais ao compartilhar um vídeo do seu filho Pedro. O ator contou um pouco do dia em que o pequeno tinha uma apresentação de sapateado.

No relato, Carmo falou da primeira vez que Pedro pediu para fazer aula de sapateado:

Quando Pedro pediu para fazer aula de sapateado eu fiquei um pouco grilado se ele tava fazendo aquilo por influencia minha ou se era o prazer dele que tava falando. Eu sempre deixei muito claro que se em algum momento ele não quisesse mais bastava me dizer, começou.

O ator então falou do medo que seu filho estava sentindo:

Semana passada teve apresentação da escola e no penúltimo ensaio ele resolveu não entrar em cena e entendi tudo. Tava cansado, com medo e ninguém melhor do que eu sabe oque é ter medo de palco. Chegou no dia da apresentação e dez minutos antes de se apresentar a babá me mandou mensagem no celular dizendo que ele desistiu e estava pedindo por mim e fui busca-lo na coxia.

E, continuou:

Vi que as outras alunas mais velhas que eram mães e iriam se apresentar no palco ficaram esperando minha reação. Eu agarrei ele nos meu braços ri muito e disse que não tinha problema algum, que iria ser exatamente do jeito que ele desejava e as mães me sorriram. Falei que era normal ter medo, mas perguntei se ele não preferia ficar na coxia assistindo e se desse vontade ele entraria.

No final, ele contou que Pedro entrou e que talvez tivesse se sentido seguro com a sua presença ali:

Foi o que combinamos e fizemos, chegou na hora dele entrar ele olhou pra mim e eu disse vai filho, vai se divertir? e ele foi. Acho que se sentiu seguro com o pai presente. Lembrei do meu pai e tive a chance de curar a mim com meu filho ao lado. Vi meu filho feliz e de uma maneira serena agradeci ao meu pai por mim e pelo Pedro e agradeci a chance de estar ao lado dele nesse momento. Obrigado!

Nos últimos dias, Carmo compartilhou um momento especial em suas redes sociais. Dessa vez, ele surgiu ao lado do seu filho socioafetivo Enzo:

Quando os irmãos se juntam para jogar video game, escreveu.