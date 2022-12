Família FC é campeã da Taça Ribeirão Pires de Futsal

Pedro Lopes

Do Diário do Grande ABC



23/12/2022 | 10:03



A Taça Ribeirão Pires de Futsal teve seu grande campeão revelado nesta quarta-feira (21). O Família FC conquistou o título após vencer o Rua Natal por 2 a 1, garantindo pela terceira vez o tradicional torneio municipal. Konishi e Dudu foram os autores dos gols da vitória, já Edgley descontou para o adversário.

O jogo aconteceu no Ginásio de Esportes do Ribeirão Pires Futebol Clube, contando com uma grande presença da torcida. O evento é promovido pela Sejel (Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer), e as premiações aos atletas foram entregues pelo prefeito Guto Volpi, com a presença do vice-prefeito e de outras autoridades do Legislativo municipal.

Matheus Penharbel, goleiro da equipe campeã e um dos destaques do torneio, disse que "esse título do Família FC eu julgo como o mais importante dos três que ganhamos. Foi um campeonato com uma dificuldade maior do que a dos outros que fomos campeões, mas como Thiago, um grande ídolo que tenho no futsal, disse uma vez: ''o título mais importante é sempre o próximo''."

"Esperamos para o ano que vem um Família FC. mais forte e estruturado, estamos em busca de novos patrocinadores que visam nos ajudar a crescer", completou o jogador.