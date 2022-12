No duelo de São Bernardo, o Tigre prevaleceu

Pedro Lopes

Especial para o DIário



23/12/2022 | 09:51



Os clubes do Grande ABC seguem a preparação para os campeonatos estaduais. O São Bernardo FC disputará mais uma vez a primeira divisão do Campeonato Paulista, já o rival local EC São Bernardo joga a terceira divisão estadual em busca de um acesso.

Nesta quinta-feira (22), as equipes se enfrentaram em um jogo-treino, realizado no Centro de Treinamento do Palmeiras, em Guarulhos. Em sua última atividade antes do Natal, o Tigre venceu o clássico por 3 a 1, porém os autores dos gols não foram divulgados pelas assessorias dos clubes.

Alex Alves, goleiro e ídolo do São Bernardo FC, destaca que a "preparação está sendo muito boa. Nossa equipe está sendo preparada, com os novos atletas chegando, buscando melhor entrosamento. Esses jogos-treino são importantes para as observações da comissão técnica. O Paulistão está próximo e é uma competição rápida, que não podemos bobear. Por isso é importante trabalhar muito forte nesse período de treinamentos e amistosos".

Já Renato Peixe, técnico do Cachorrão, afirma que "fizemos um bom amistoso, no qual conseguimos colocar diversas situações em prática. A pré-temporada deixou a comissão técnica muito contente e sabemos que estamos no caminho certo. Enfrentamos uma equipe acima da nossa realidade e conseguimos competir da melhor forma possível".

ESTREIA CONFIRMADA

Foram divulgadas as datas da primeira rodada do Paulistão de 2023. O Tigre visita a Inter de Limeira no dia 14 de Janeiro. O EC São Bernardo ainda não sabe quando estreia na Série A-3.