Dólar recua em linha com exterior após IPCA-15 e aguardando PCE dos EUA

23/12/2022 | 09:51



O dólar volta a operar em baixa nos primeiros negócios do mercado de câmbio local desta sexta-feira, 23, após três quedas consecutivas. A moeda carrega perda acumulada de 0,72% em 30 dias, e desde janeiro, de -7,36%.

Segundo um operador de câmbio, o ajuste da taxa de câmbio está em linha com a desvalorização da moeda americana frente a pares rivais e emergentes e ligados a commodities no exterior em manhã de expectativas pela leitura da inflação pelo PCE dos EUA de novembro.

O petróleo sobe cerca de 2% desde cedo e os índices futuros em Nova York e o Ibovespa futuro têm ligeiros ganhos.

Os investidores analisam também a desaceleração do IPCA-15 de dezembro para 0,52%, abaixo da alta de 0,53% em outubro e da mediana das projeções do mercado (+0,55%). No ano de 2022, o IPCA-15 registrou aumento de 5,90%, ante mediana de 5,93% esperada por economistas ouvidos pelo Projeções Broadcast.

Às 9h21 desta sexta-feira, o dólar à vista cedia 0,68%, a R$ 5,1506, após bater mínima a R$ 5,1451. O dólar janeiro caía 0,42% no mesmo horário, a R$ 5,1560.