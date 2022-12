Obituário - 25 de dezembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



25/12/2022 | 06:30



SANTO ANDRÉ

Noá de Souza Rodrigues, 91. Natural de Itapajé (CE). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Maria José Santos, 90. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Bento Dias, 88. Natural de Cambuí (MG). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Serviços gerais. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edith Moreira Bataglia, 86. Natural de Lins (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nelson Leal, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 19. Jardim da Colina.

Dnalva Maria de Jesus, 71. Natural de Boa Nova (BA). Residia no Jardim Carla, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçã.

Irineu Lima Santos, 66. Natural de Paraisópolis (MG). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 19. Jardim da Colina.

Luiz Carlos de Souza, 65. Natural de Pirapora (MG). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Motorista. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Yone Carolina Pereira de Souza, 26. Natural de Gurupi (Tocantins). Residia no Parque Miami, em Santo André. Vendedora autônoma. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Issuo Maebuti, 98. Natural de Iguape (SP). Residia no Jardim Copacabana, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Cemitério campo Grande, em Santo Amaro, Capital.

Laura Lopes, 90. Natural de Agudos (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Maria José Rodrigues de Godoi, 89. Natural de Itapira (SP). Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

João Posso, 85. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Ademar Catelan, 82. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Maria de Lourdes Lopes da Silva, 82. Natural de Gravatá (PE). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Maria Oliveira da Silva, 82. Natural de Mata Grande (AL). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Antônio Evangelista da Silva, 80. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério do Baeta.

Jandyra Piola Vagner, 80. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério do Baeta.

Maria de Lourdes Rodrigues, 78. Natural de Itajaí (SC). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Maria Felix de Oliveira, 77. Natural de Potengi (CE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Doroti Oliveto Mesquita, 75. Natural de Quatiguá (PR). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério Congonhas, na Capital.

Lia Regina Castaldi Sampaio, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, em Mogi Mirim (SP).

Sebastião Gil de Souza, 64. Natural de Bertópolis (MG). Residia no Jardim Ingá, em São Paulo, Capital. Dia 19, em São Bernardo. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).

Luiz Carlos Chiavigatto, 63. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.

Danilo Picoli, 39. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Motorista de transporte pesado. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Virginia Cardoso, 97. Natural de Portugal. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 19. Cemitério das Lágrimas.

Aderbal Bortoletto, 89. Natural de Amparo (SP). Residia no bairro Santo Antônio, em São Caetano. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Vilma Dezan Moreira, 87. Natural de Potirendaba (SP). Residia no bairro Santo Antônio, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Maribel Aparecida Marana, 73. Natural de Garça (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 19, em Santo André. Jardim da Colina.

Elias Caetano da Silva, 60. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Autônomo. Dia 19, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Valentim Luiz Brasileiro, 57. Natural de Olímpia (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 19, em São Bernardo. Jardim da Colina.

DIADEMA

Maria Helena Borges Cintrão, 95. Natural de Ibiá (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 19, em Diadema. Cemitério Municipal de Nova Europa (SP).

Francisca Amori de Oliveira, 86. Natural de Barra Bonita (SP). Residia no bairro Eldorado. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Roberto Jesus Donegati, 73. Natural de Dobrada (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 19, em Diadema. Cemitério Nossa Senhora de Fátima, em Catanduva (SP).

Dernivaldo Freitas Alves, 49. Natural de Francisco de Sá (MG). Residia na Vila Santa Maria. Dia 19. Vale da Paz.