Mauá inicia serviço de microchipagem em animais

Da Redação



23/12/2022 | 09:02



A Prefeitura de Mauá lançou serviço de microchipagem gratuita em cães e gatos. Nele poderão constar informações como os nomes do animal e do tutor, espécie, sexo, cor, idade e raça. Os dados ajudam na identificação do pet em caso de perda ou abandono. Nesta quinta-feira (22), para marcar o lançamento da ação, foram realizados alguns procedimentos.

O processo de colocação do microchip é simples e praticamente indolor. O dispositivo é inserido debaixo da pele, normalmente próximo ao pescoço do animal, por meio de seringa. A expectativa é que sejam realizadas mais de 4.800 microchipagens por ano. "Antes de ser prefeito, ficava muito incomodado ao passar aqui em frente e ver as pessoas aguardando atendimento na calçada, em um espaço muito pequeno e precário. Assumi a prefeitura com o compromisso de mudar aquela realidade. Primeiro ampliando o espaço e agora oferecendo mais serviços, que garantem mais dignidade no atendimento aos amiguinhos pets e mais segurança e tranquilidade aos seus tutores", afirmou o prefeito Marcelo Oliveira (PT), durante o ato de lançamento.

A partir de agora, os tutores que moram no município poderão se cadastrar para que o microchip seja implantado em seu animal de estimação. A solicitação precisa ser feita presencialmente no Centro de Proteção Animal.

O responsável precisa levar os originais de documentos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência e aguardar a convocação para levar o pet. Sazonalmente são realizados procedimentos com o Castramóvel. O endereço do Centro de Proteção Animal é Rua Almirante Tamandaré, 191, Vila Bocaina. O horário de atendimento, de segunda a sexta-feira, é das 8h às 17h.

Cuidar do bem-estar animal é um compromisso da Prefeitura de Mauá. Em maio deste ano, a gestão entregou o Centro de Proteção Animal, um espaço amplo e bem equipado. E as melhorias continuam: a gestão municipal lançou, em setembro de 2022, série de novidades.

O Centro de Proteção Animal, com auxílio de entidade parceira, passou a fazer pequenas cirurgias, exames de sangue e, agora, a microchipagem em cães e gatos.

Para mais informações sobre o serviço de microchipagem, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4512-7489.