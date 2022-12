Restaurantes Popular e Móvel oferecem cardápios de Natal e de Ano Novo

Da Redação



23/12/2022 | 08:58



Neste período de festas de fim de ano, o Restaurante Popular e o Restaurante Popular Móvel de Mauá oferecerão cardápios especiais à população para celebrar o Natal e o Ano Novo. Nesta sexta-feira (23), o almoço, tanto no Restaurante Popular quanto no Móvel, terá arroz, feijão, suíno assado ao molho barbecue, farofa natalina, alface, suco e minipanetone de sobremesa. No jantar, somente no Restaurante Popular, será servido o mesmo menu.

Na próxima sexta-feira (30), o almoço, em ambos os serviços, incluirá arroz, feijão, frango assado com ervas aromáticas, purê misto, mix de folhas, suco e fruta. O jantar, apenas no Restaurante Popular, terá arroz, feijão, carne assada com legumes, farofa agridoce, fruta e suco.

Localizado na Rua General Osório, 144, Vila Bocaina, o Restaurante Popular serve almoço de segunda a sexta, das 11h às 13h30. O Jantar Popular é distribuído por marmitex, das 17h às 18h30. Diariamente são fornecidas, em média, 1.200 refeições por R$ 1.