Corinthians aprimora bolas paradas e jogo-treino com sub-20 deve 'revelar' time

22/12/2022 | 20:36



O técnico Fernando Lázaro quer largar no Paulistão com o Corinthians "pronto". E para isso, vem variando em suas atividades na pré-temporada. Depois de investir em marcação sob pressão, a quinta-feira foi de trabalhos de bola parada no CT Joaquim Grava. O técnico vai testar o resultado dos primeiros dias da pré-temporada em amistoso com o time sub-20, nesta sexta, no qual dará pistas do time que deve iniciar 2023.

Com somente o paraguaio Romero oficializado como reforço, o Corinthians vem sofrendo para fechar com novos contratados. O lateral Mateus Bidu está perto de ser adquirido diante do Guarani, mas as tratativas para segurar Yuri Alberto em definitivo estão se complicando. De acordo com a Transamérica, os russos do Zenit estão insatisfeitos com Sergeev e Cassiera e vão querer o retorno do artilehrio.

O Corinthians não aceita romper o contrato de empréstimo que vai até o meio do ano e o atacante deve ser o centroavante do jogo-treino com a equipe de base. Será a primeira chance de Fernando Lázaro testar os 11 titulares que tem em mente para o Estadual.

E sobram dúvidas ao jovem comandante. Quem formará a defesa? Ele tem Gil, Balbuena, Bruno Méndez e o jovem Robert Renan em crescimento. No meio-campo, para marcação, conta com Du Queiroz, Fausto Vera e Maicon. Somente dois devem jogar, caso não queira recuar Giuliano e sacrificar mais um volante. Renato Augusto será o armador. Mas o esquema terá três atacantes?

Além de Yuri Alberto, Róger Guedes parece peça intocável. Mas Romero é ídolo e poderá aparecer no time. As dúvidas serão esclarecidas nas atividades da manhã de sexta-feira, antes da pausa para as festas de fim de ano. Fernando Lázaro ainda pode surpreender com alguns jovens, como Adson. A estreia será no dia 15 de janeiro, em visita ao Red Bull Bragantino.