Homem que tentou furtar ambulância é condenado a pagar um salário mínimo

Da Redação



22/12/2022 | 20:32



O juiz da 4ª Vara Criminal de Santo André, Lucas Tambor Bueno, condenou um homem que tentou furtar uma ambulância em dezembro do ano passado, em Santo André. O réu pagará um salário mínimo (R$ 1.212) como punição. A pena imposta foi de seis meses de reclusão, tempo de pena que pode ser revertida para pagamento de prestação pecuniária.

De acordo com a sentença, o homem de 42 anos entrou na ambulância quando o motorista ajudava a retirar um paciente da parte de trás do veículo. O caso ocorreu na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Perimetral, na região central de Santo André. Pouco tempo depois, o homem bateu a ambulância em uma mureta e foi preso em flagrante.

“O furto não chegou a se consumar, haja vista que, a despeito do significativo iter criminis, o réu não chegou a ter posse tranquila, vez que foi perseguido e abordado assim que a colidiu. Logo, considerando o caminho do crime, que foi considerável, imperiosa a aplicação da causa de diminuição relativa ao crime tentado no patamar de metade”, citou o magistrado na sentença. O réu, de acordo com os autos, confessou o crime. Em uma das tentativas de notificá-lo sobre a tramitação do processo, o oficial de justiça afirmou não ter conseguido notificar o réu porque ele não apresentava “capacidade cognitiva”.

No entanto, posteriormente, ele demonstrou ter noções das atitudes. “De início, muito embora o Ministério Público tenha postulado a instauração de incidente de insanidade mental em relação ao réu, é certo que, ao ser interrogado, o acusado demonstrou possuir um mínimo de discernimento acerca de sua conduta, de modo que confirmou a subtração da ambulância”, disse o juiz em outro trecho.

O réu havia sido preso em novembro deste ano durante a operação “Sufoco”. Ele estava no Poupatempo de Santo André para tentar emissão de segunda via do RG, momento em que funcionários do local viram que havia mandado de prisão em aberto. Após a sentença, a Justiça determinou alvará de soltura para o réu, que já deixou o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Santo André. O condenado por recorrer da decisão junto ao TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).