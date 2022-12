PF prende no Amapá empresário que ameaçou senador Randolfe

22/12/2022 | 17:32



A Polícia Federal no Amapá prendeu na manhã desta quinta-feira, 22, um empresário apoiador do presidente Jair Bolsonaro que ameaçou o senador Randolfe Rodrigues. Júlio Farias foi detido em flagrante por ter um silenciador para fuzil, comprado na internet, sem autorização legal.

O bolsonarista foi autuado por posse ilegal de acessório de uso restrito. A audiência de custódia está prevista para amanhã. De acordo com a Polícia Federal, a pena para o crime imputado ao empresário é de até seis anos de reclusão.

A prisão foi executada durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão contra o empresário, que mora em Macapá. Durante as diligências, a PF apreendeu dez armas de fogo, dentre fuzil, espingardas, revólver e pistolas, além de 3.153 munições de diversos calibres.

As ordens foram expedidas pela 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, que ainda suspendeu o porte e posse de armas registradas em nome do empresário. O juízo ainda determinou que o investigado mantenha distância mínima de duzentos metros do parlamentar.

As medidas foram decretadas a pedido da Polícia Legislativa do Senado Federal. O órgão apontou 'fortes indícios de ameaça e crimes contra a honra' de Randolfe.

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram com a legenda 'senadora vagabunda pilantra do Amapá', Farias afirmou: "Ô gazela, vou te avisar uma coisa. O dia que me encontrar contigo e você falar 'perdeu, mané', tu vai cair na porrada, vagabunda, nojenta". A gravação foi postada no dia 19 de novembro.

Já na semana passada, o empresário publicou um outro vídeo, no qual o senador Randolfe Rodrigues discute com um apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Na legenda, Farias escreveu: "Queria que fosse comigo essa parada aí, o negócio ia ficar bonito. Um nariz quebrado ia sair".

COM A PALAVRA, A DEFESA

A reportagem busca contato com a defesa do empresário. O espaço está aberto para manifestações.