Kate Middleton teria se sentido traída por Príncipe Harry após revelações em documentário

22/12/2022 | 17:11



O documentário feito pelo Príncipe Harry e Meghan Markle continua dando o que falar - até mesmo na realeza britânica. Agora, ao que tudo indica, Kate Middleton teria deixado escapar que estaria muito chateada e se sentindo traída por Harry por conta das revelações sobre a família real feitas na série documental Harry & Meghan, da Netflix.

Uma fonte próxima da realeza revelou ao US Weekly que a família está amargando bastante triste com a exposição feita no documentário.

- William não está planejando dar seu lado da história ou retaliar abertamente. Ele continua digno e trabalhando. Kate está magoada e se sente traída por Harry ter feito isso com ela também, especialmente porque eles costumavam ser muito próximos, disse a fonte.

Ainda de acordo com ela, o Príncipe de Gales está desapontado por seu irmão ter retratado a família com indiretas na série.

- William esperava que eles pudessem seguir em frente após a entrevista da CBS [que rolou em março de 2021 para Oprah Winfrey], mas Harry lavando sua roupa suja apenas aumentou o conflito entre os dois irmãos e resultou em um passo para trás.

Eita!