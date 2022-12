Danilo Gentili sobre romance com Simaria: - Muita areia para o meu caminhão, mas se ela me desse mole?

22/12/2022 | 17:11



Será? Danilo Gentili e Simaria estão trocando algumas brincadeirinhas nas redes sociais, e como já era de se esperar alguns fãs já começaram a apontar um envolvimento entre os famosos.

Durante uma entrevista para o Fofocalizando, Gentili abriu o jogo sobre sua relação com a cantora, que está solteira desde o fim do casamento Vicente Escrig.

- Eu sou um apreciador das fotos dela! Eu gosto das fotos que ela posta. Ela tem muito bom gosto para biquíni, muito bom gosto para decoração, declarou ele aos risos.

Questionado se ficaria com Simaria, o apresentador não perdeu tempo e respondeu:

- A Simaria é muito areia para o meu caminhão, mas se ela me desse mole...

E aí, vocês shippam?

Ação contra Danilo

Como nem tudo é mar de rosas, Danilo se envolveu em uma nova polêmica, dessa vez com o Padre Júlio Lancelloti. Tudo começou após ele trocar farpas com o religioso nas redes sociais. Lancelloti deu sua opinião sobre a seleção brasileira comer carne banhada a ouro, e recebeu um comentário do apresentador:

Nós dois lamentamos vendo esse vídeo, amado padre. Eu lamento porque não estou lá com eles comendo essa carne e você lamenta porque gosta de linguiça.

Considerando o comentário como homofóbico, o religioso decidiu entrar com uma ação contra o humorista, e pediu a retirada da postagem, com pena de multa diária de cinco mil reais. Além disso, Lancelloti deixou claro que não existe intenção na audiência de conciliação. Sobre o valor da indenização por danos morais, o montante ficou em pouco mais de 48 mil reais. As informações são da colunista Fábia Oliveira.