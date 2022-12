Todas as bailarinas do Faustão na Band teriam sido demitidas

22/12/2022 | 16:11



Ao que tudo indica, o clima de incerteza está instaurado nos bastidores do Faustão na Band. Pelo menos é o que garante o colunista Lucas Pasin, que afirma que todas as bailarinas que estavam no programa foram demitidas na manhã desta quinta-feira, dia 22.

Segundo o colunista, houve uma reunião com a equipe e as dançarinas foram avisadas do desligamento. Conforme apurado, as mudanças fazem parte de uma repaginada que o programa sofrerá para 2023.

Ainda segundo a reportagem, Faustão deve seguir na emissora, mas a ausência do balé já faz parte do novo formato.

Bailarinas demitidas chegaram a falar com o colunista, e relataram que o clima de demissão foi de frieza.

- Foi uma tristeza só, véspera de Natal, a gente não esperava passar por isso. Um clima muito triste mesmo. Nos pegaram de surpresa, disse uma delas, que pediu para não ser identificada.

A última gravação com as bailarinas aconteceu na noite de quarta-feira, dia 21. As profissionais já sabiam que teriam uma reunião e imaginavam possíveis baixas, mas não que todas fossem demitidas.

No Instagram, a bailarina Hadassa Baptista falou abertamente sobre a demissão em massa.

Fui desligada essa manhã do balé, na verdade, o balé inteiro foi desligado. Estamos ainda tentando entender, mas sabemos que Deus está no controle de tudo.

A coluna ainda informa que o Faustão na Band sofreu baixas em outros setores também, com produtores que foram desligados.