Ozzy Osbourne é visto abatido enquanto fazia compras no mercado após cirurgia

22/12/2022 | 15:11



Ozzy Osbourne está com dificuldades de se locomover após realizar uma cirurgia na coluna e está utilizando uma bengala como fonte e apoio. O vocalista do Black Sabbath, de 74 anos de idade, foi visto com aparência abatida enquanto fazia compras em um mercado.

Ainda no processo de recuperação, o Príncipe das Trevas foi fotografado com a bengala na mão e recebendo auxílio de uma amiga para empurrar o carrinho no estabelecimento localizado em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Como você viu aqui no ESTRELANDO, o artista já declarou que tem muita vontade de voltar aos palcos, mas seu corpo não o permite:

- Minha cabeça está bem, minha criatividade também. Meu canto está bom. Mas não consigo andar muito agora.