Rei Charles III fará desfile de aniversário em junho apesar de ter nascido em novembro; entenda

22/12/2022 | 15:11



Seguindo as tradições de Elizabeth II, o Rei Charles III realizará um desfile de aniversário no centro de Londres em junho 2023, chamado Trooping the Colour, para celebrar os 75 anos de idade. Segundo informações da revista People, a cerimônia do monarca acontecerá apenas seis semanas após sua coroação em 6 de maio. A mãe do monarca havia nascido no dia 21 de abril, mas comemorou a data em junho pelo motivo de ter um clima melhor. O atual governante do Reino Unido seguirá os passos dela e fará as festividades públicas na mesma época, apesar de seu aniversário ser em 14 de novembro.

O dia do desfile apresentará Kate Middleton com o novo título e função de nova coronel honorária da Guarda Irlandesa, que antes pertencia ao Príncipe William e foi passado à sua esposa por decreto do rei. A escolha foi apropriada, pois a duquesa já honrava o regimento nos feriados do Dia de São Patrício desde o casamento. Agora, o primogênito de Charles ocupa o título de coronel honorário da Guarda Galesa, o que se encaixa com o fato dele ter se tornado o Príncipe de Gales por sucessão.

Para completar, a Rainha Consorte Camilla é a nova Coronel da Guarda Granadeira, função que Elizabeth II removeu do Príncipe Andrew após o escândalo envolvendo seu relacionamento com Jeffrey Epstein. A seguir, conheça os cinco membros atuais mais polêmicos da família real britânica!