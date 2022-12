Atriz de Todas as Flores afirma que não conhecia Lucas Souza antes de ver seu nome envolvido em suposto affair

22/12/2022 | 15:10



Negou T-U-D-O! Heloísa Honein, atriz de Todas as Flores, foi apontada como a nova affair de Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho.

Diante da repercussão do assunto nas redes sociais, a famosa decidiu se pronunciar sobre o assunto através de sua assessoria, que emitiu uma nota. As informações são da colunista Fábia Oliveira.

A assessoria de imprensa da atriz Heloísa Honein esclarece que não tem fundamento a notícia que envolve o seu nome ao do ex-marido de Jojo Todynho, dizia o começo da nota.

Em outro trecho, ela informou que não sabia da existência de Lucas até ver o seu nome envolvido na polêmica. Eita!

Esclarece ainda que, Heloísa Honein até ver seu nome envolvido em tal disparate sequer tinha conhecimento da existência de tal pessoa. A atriz encontra-se solteira e focada em seu personagem Brenda da novela Todas as Flores, da GloboPlay.

Lucas Souza pode ser expulso do exército

Desde que o seu casamento com Jojo Todynho chegou ao fim, Lucas Souza viu a sua vida virar de ponta cabeça. De acordo com o jornalista Lo-Bianco, o militar pode ser expulso do exército.

- Ele recebeu um ultimato da chefia dizendo que, depois desse episódio, agora, da medida protetiva, da acusação de agressão verbal contra a Jojo, ele vai ser expulso da corporação. Ele recebeu um ultimato da chefia dizendo que, depois desse episódio, agora, da medida protetiva, da acusação de agressão verbal contra a Jojo, ele vai ser expulso da corporação, disse o profissional no A Tarde é Sua.

E as polêmicas não param por aí, já que a briga entre Lucas e Liziane Gutierrez vai parar na Justiça. De acordo com Fábia Oliveira, o militar acionou a justiça contra a ex-peoa.

A decisão de Lucas ocorreu após algumas declarações de Liziane. Uma delas é que ele estava no Qatar às custas de um homem casado. Em outro momento, ela falou sobre o momento íntimo com ele e acabou dando uma nota sete. Eita!