Play na Popó: Galinha Pintadinha lança albúm 5 nas plataformas de música

Além desta temporada marcar a retomada da produção de um novo álbum, depois de um hiato de oito anos, a Galinha Pintadinha anunciou o lançamento completo dessas canções nos maiores streamings de música. São eles Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, SoundCloud e Tidal.

O álbum 5 da personagem já está nas plataformas de áudio. Você pode conferir tudo em https://orcd.co/gp5estreia.

A volta da Dona Galinha aos estúdios resultou em 14 novas músicas autorais e do cancioneiro popular, bem como videoclipes inéditos que foram lançados ao longo do ano.

Somando sete músicas ao todo, os clipes do álbum já somam 401 milhões de views no YouTube. Entre os sucessos do álbum 5 de Galinha Pintadinha estão “Tudo É Grande no Elefante”, “Trem de Ferro”, “Papagaio Louro”, “Carneirinho, Carneirão”, “Circo das Galinhas” e “Música das Vogais”, essa última com 118 milhões de views na plataforma de vídeos desde junho, mês de lançamento da canção.

Presente em praticamente todos os meios digitais, seu crescimento segue impressionando. Apenas considerando o YouTube, a Galinha Pintadinha ganhou mais de 753 mil novos inscritos em seu canal no último trimestre e 854 milhões de visualizações.

No acumulado do ano passado, foram 3.1 bilhões de visualizações e mais de 3 milhões de novos inscritos na plataforma de compartilhamento de vídeos, totalizando 32 milhões de inscritos e mais de 24.2 bilhões de visualizações, apenas no canal brasileiro. Vale destacar que esse crescimento acontece de forma orgânica por meio das inscrições dos espectadores.